Il volume d’affari complessivo è stimato in 108 milioni di euro annui dalla Cna, che sta pensando di realizzare un marchio per tutelare le produzioni originali

ASCOLI PICENO – E’ di oltre 108 milioni di euro ogni anno, secondo i dati elaborati dalla Cna di Ascoli, il giro d’affari nel Piceno della contraffazione nel settore tessile, dell’abbigliamento e degli accessori per la moda.

“Come – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – se ogni anno, ogni abitante della nostra provincia, si trovasse circa cinquecento euro in meno a causa di questa distorsione del mercato. Cinquecento euro procapite sottratti, a livello di comunità, al Pil delle imprese regolari, alla contribuzione fiscale e all’occupazione vera e non in nero. Filiera, tracciabilità e concreto riconoscimento del Made in Italy sono per questo una battaglia prioritaria della Cna, sia a livello nazionale che locale”.

Da qui la proposta che lancia la Cna per bocca della vice presidente nazionale e presidente regionale di Cna Federmoda, Doriana Marini. “Una nuova e più puntuale forma di tracciabilità della filiera produttiva – precisa la presidente Marini, titolare di un’impresa del settore moda che opera a San Benedetto del Tronto – come garanzia per i tanti ed eccellenti contoterzisti che lavorano per i grandi marchi. Le nostre micro e piccole imprese del Piceno contribuiscono al successo di un Made in Italy, apprezzato in tutto il mondo. E per loro quale riconoscimento? Un aiuto concreto per la crescita e la sopravvivenza di queste eccellenze sarebbe proprio l’indicazione del loro contributo di saper fare e creatività nella dicitura di tracciabilità del prodotto finito”.

La proposta Cna, condivisa a livello di sistema del settore della moda artigiana, sarà portata avanti sia a livello nazionale che comunitario. “Legalità, lavoro tutelato e produzioni ecosostenibili – precisa Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena – sono la chiave di sviluppo per la provincia e come Cna ci battiamo da sempre per questo. Sottolineo, ad esempio, i tanti e proficui incontri con il prefetto e le autorità nazionali sul territorio. Per tutelare i marchi della moda, come quelli dell’agroalimentare e di tutti gli artigiani che lavorano in correttezza e trasparenza”.

Un nuovo percorso di crescita, dunque, per le imprese del territorio che ha per punto fondamentale la formazione dei giovani, come sottolinea Irene Cicchiello, responsabile per Ascoli di Cna Federmoda: “Ad Ascoli con l’Ipsia Sacconi, settore moda, e in tante altre occasioni con gli istituti professionali della provincia, portiamo avanti da anni un percorso che mira a mettere sempre più a contatto il mondo della produzione e delle aziende con quello della scuola e della formazione”.

“Questo nuovo concetto di marchio – conclude Doriana Marini – ha l’obiettivo di diventare, per tutti gli operatori del settore moda, un vero e proprio rating di valori. Una sorta di premialità che va ad accomunare i brand più famosi a tutta la filiera che contribuisce all’eccellenza del prodotto finito. Valori che, in questa sorta di marchio di ulteriore e più approfondita eccellenza, tenga conto sia della qualità che della sostenibilità economica, sociale e ambientale”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.