ASCOLI PICENO – Si ricorda la scadenza ad Ascoli del 18 marzo per la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti del Contributo autonoma sistemazione da parte dei beneficiari del contributo, pena la perdita dello stesso beneficiario.

I modelli delle dichiarazioni, già presenti all’interno della pagina iniziale del sito istituzionale, nella sezione in basso a destra “terremoto on line”, sono reperibili anche presso l’U.r.p. (lunedì, mercoledì, venerdì orario 10-12; martedì e giovedì orario 10-12 e 15,30 – 17), dove è garantita l’assistenza nella compilazione da parte dei tecnici comunali.

Si fa presente che competente a svolgere l’istruttoria è l’ Ufficio C.a.s., presso l’ Area Servizi Sociali del Comune, sita in Ascoli Piceno in via Giusti 1.

