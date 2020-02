ASCOLI PICENO – Si avvicina a grandi passi l’edizione 2020 del Carnevale di Ascoli. Un’edizione che anche quest’anno sarà incentrata sulla valorizzazione soprattutto di tutti i principali appuntamenti legati alla tradizione come quelli del giovedì grasso (il 20 febbraio), della domenica (23 febbraio) e del martedì grasso (25 febbraio). Nel frattempo, già da lunedì prossimo, 17 febbraio, scatterà ufficialmente la possibili di iscriversi al concorso per gruppi mascherati rivolgendosi alla segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” che anche quest’anno sarà all’interno della Bottega del Terzo Settore in corso Trieste (ex Olimpia) con orari dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al sabato e dalle 15 alle 18 fino a venerdì 21 febbraio. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 12 di sabato 22 febbraio.

L’INVITO A PARTECIPARE

Proprio sull’onda del successo riscosso dall’edizione 2019, ora è il presidente dell’associazione, Marco Olori, ad invitare tutti, ascolani e visitatori, a lasciarsi coinvolgere e partecipare da protagonisti al Carnevale ascolano 2020. “L’auspicio, a nome di tutto il direttivo – sottolinea Olori – è quello di riuscire a bissare la grandissima partecipazione dello scorso anno, con numeri da record. Per questo motivo non posso che invitare tutti a mascherarsi e a venire in piazza e nel nostro centro storico per contribuire alla riuscita di un Carnevale davvero unico come il nostro”.

Tra le novità, da segnalare la presenza, dal giovedì al martedì grasso, di un’area giochi per i bambini nella zona di largo Crivelli, proprio per garantire anche il divertimento dei più piccoli durante le giornate del Carnevale. Nel frattempo, per quel che riguarda l’obiettivo del Gran Ballo al Teatro dei Filarmonici, si è deciso di lavorare già da quest’anno, considerati il consistente impegno organizzativo richiesto per creare un evento all’altezza delle aspettative e le varie problematiche logistiche da risolvere, per cercare di realizzare questo “sogno” nell’edizione 2021.

LE CATEGORIE DEL CONCORSO

Per entrare nel vivo del regolamento del concorso per gruppi in maschera 2020, va detto che viene confermata anche quest’anno l’abolizione della distinzione tra gruppi itineranti e fissi all’interno di ciascuna categoria. Tutti gli iscritti, dunque, verranno valutati esclusivamente nell’ambito della categoria di appartenenza in base al numero dei componenti. Questo anche per semplificare le valutazioni ed evitare eventuali polemiche legate alle postazioni. Nello specifico, le categorie ufficiali del concorso mascherato 2020 saranno la categoria A, la categoria B, la categoria C, la categoria D e la categoria Omnia Bona. Confermata anche la categoria dei gruppi composti da giovani di età dagli 11 ai 24 anni, denominata categoria G.

I PREMI E LE POSTAZIONI

Per quanto riguarda i premi previsti, per la categoria A, ecco le somme in palio: 1.200 euro al primo gruppo classificato, 600 euro al secondo classificato, 250 euro al terzo classificato. Per la categoria B: 1.200 euro al primo classificato, 600 euro al secondo classificato e 150 euro al terzo classificato. Per la categoria C: 300 euro al primo classificato, 200 euro al secondo classificato e 100 euro al terzo classificato. Per la categoria D: 250 euro al primo classificato, 150 euro al secondo classificato e 50 euro al terzo classificato. Per la categoria Omnia Bona andranno 50 euro al primo, 50 euro al secondo e 50 euro al terzo classificato. Per la categoria G, invece, verranno assegnati 20 euro pa ciascun componente fino ad un massimo di 500 euro al primo gruppo classificato, 20 euro a ciascun componente fino ad un massimo di 300 euro per il gruppo secondo classificato e 20 euro a ciascun componente fin ad un massimo di 200 euro per il terzo gruppo classificato. Verrà inoltre conferito un riconoscimento (non economico) ai bimbi mascherati con età da 0 a 10 anni che risulteranno, ad insindacabile giudizio dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, fra i più caratteristici e coinvolgenti. Tutte confermate le tradizionali postazioni a disposizione dei gruppi mascherati, eccezion fatta per lo spazio di largo Crivelli che, come detto, sarà destinato ad un’area divertimento per i bambini.

