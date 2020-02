ASCOLI PICENO – Incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco nel Piceno a causa del maltempo, specialmente nell’entroterra.

Anche nel pomeriggio dell’11 febbraio pompieri in azione per la rimozione e messa in sicurezza di alberi, pali, cartelli e cornicioni caduti o pericolanti. Anche per delle coperture divelte dalla forza del vento.

Le aree più colpite dagli interventi sono Ascoli, Maltignano e Folignano ma gran parte dell’entroterra ha dovuto fare i conti con le raffiche.

Gli interventi proseguiranno anche questa sera.

AGGIORNAMENTI In due giorni sono stati 160 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco nel Piceno a causa del forte vento

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.