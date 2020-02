In Contrada Fornace. Sul posto 118 e carabinieri

OFFIDA – Scontro nel primo pomeriggio dell’11 febbraio. Poco dopo le 13 incidente stradale fra auto ad Offida verso Contrada Fornace.

Sul posto personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per prestare le cure mediche alle persone rimaste coinvolte: due feriti portati in ospedale.

Sul luogo sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

