Allertata l’eliambulanza per il trasporto. Sul posto 118 e Polizia Stradale

SPINETOLI – Scontro nel primo pomeriggio del 13 febbraio, intorno alle 14, sulla Superstrada.

Sull’Ascoli-Mare, direzione est, incidente all’altezza di Spinetoli, si tratterebbe secondo le prime indiscrezioni di un sinistro autonomo, coinvolta una Yaris con due giovani a bordo (classe 1997 e 1998).

Sul luogo personale sanitario del 118 per i primi soccorsi tramite ambulanza.

Una ragazza è stata portata al Torrette di Ancona tramite eliambulanza per ulteriori cure mediche e accertamenti, un ragazzo al Pronto Soccorso di San Benedetto. Non sarebbero in pericolo di vita anche se hanno riportato ferite serie.

Polizia Stradale di Ascoli, coordinata dal Comandante Luca Iobbi, al lavoro per ricostruire la dinamica.

Transito rallentato ma non interrotto, si è circolato ad una corsia durante gli interventi di soccorso.

