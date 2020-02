ASCOLI PICENO – Si ricorda la scadenza del 17 febbraio e cioè lunedì prossimo per la presentazione delle dichiarazioni riguardanti i nuclei familiari alloggiati presso strutture ricettive.

Si ricorda la scadenza del 18 marzo per la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti del Cas da parte dei beneficiari del contributo, pena la perdita dello stesso beneficio, per tutte le altre casistiche.

I modelli delle dichiarazioni, già presenti all’interno della pagina iniziale del sito istituzionale, nella sezione in basso a destra “terremoto on line”, sono reperibili anche presso l’U.r.p. (lunedì, mercoledì, venerdì orario 10-12; martedì e giovedì orario 10-12 e 15,30 – 17), dove è garantita l’assistenza nella compilazione da parte dei tecnici comunali.

Si fa presente che competente a svolgere l’istruttoria è l’ Ufficio C.a.s., presso l’ Area Servizi Sociali del Comune, sita in Ascoli Piceno in via Giusti 1.

Per consultare tutte le scadenze e scaricare i moduli relativi alle singole situazioni consultare la pagina: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17762