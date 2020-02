ASCOLI PICENO – Ci siamo. L’edizione 2020 del Carnevale di Ascoli è ormai alle porte e a confermarlo c’è, lunedì 17 febbraio, l’apertura delle iscrizioni al concorso per i gruppi mascherati, ovvero di uno dei cardini del programma carnascialesco.

Ovviamente i veterani così come i giovani che intendono partecipare alla gara sono già tutti al lavoro e come tradizione si preannuncia già l’immancabile corsa alla postazione, magari già dalle primissime ore della mattinata del giorno di apertura della segreteria.

Tutto confermato, come già annunciato, per quel che riguarda le sezioni dei gruppi in gara, che resteranno in linea con la scelta fatta lo scorso anno (quindi con l’eliminazione della distinzione tra fissi e itineranti), Non mancheranno i gruppi in gara anche per il sabato pomeriggio e la domenica mattina (Omnia Bona).

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente, come detto, alle ore 9 di lunedì prossimo, con la segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” (gestita da Alessandra Porri, Daniela Matalucci e Luigia Rossi Brunori per lespletamento di tutte le formalità previste) che anche questanno sarà presente nei locali della Bottega del Terzo Settore, allex Olimpia, con apertura tutte le mattine, fino a sabato 22 febbraio, dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18 fino a venerdì 21 febbraio. Alle 12 di sabato 22 le iscrizioni saranno ufficialmente chiuse.

Intorno alle ore 20 di martedì grasso, 25 febbraio, come sempre, saranno annunciati da Palazzo dei Capitani i nomi dei gruppi finiti in nomination, tra i quali poi si andranno a proclamare i vincitori la domenica successiva, 1 marzo, nel corso della tradizionale cerimonia di premiazione.

Le serate danzanti

Torneranno anche per l’edizione 2020 del Carnevale di Ascoli le serate danzanti in piazza del Popolo, previste come sempre la domenica a partire dalle 19,30 e il martedì grasso dopo le nomination, ovvero a conclusione delle giornate clou del concorso per gruppi mascherati. Per la serata di domenica 23 febbraio si ballerà in piazza con la musica live della On Air band, mentre nella giornata di chiusura del Carnevale, ovvero martedì 25 febbraio, si potrà danzare e ci si potrà divertire con il Candy Show del Doctor Vintage.

