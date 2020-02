OFFIDA – Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio è stato inaugurato il Piazzale Borgo d’Italia.

Un ulteriore parcheggio nel centro storico offidano, che rappresenterà anche un nuovo spazio funzionale da utilizzare per le numerose iniziative che la città del Sorriso mette in campo.

“Abbiamo riconsegnato alla città uno spazio i cui tanti offidani giocavano da piccoli – spiega il Sindaco Luigi Massa – ma che, negli ultimi anni, verteva in condizioni di abbandono.

La precedente Amministrazione Lucciarini ha gettato le basi per questa opera pubblica, acquisendo a patrimonio pubblico uno spazio privato in disuso. Il piazzale è stato pensato per dare opportunità di sosta ai cittadini e ai turisti e realizzato come l’avrebbe fatto la stragrande maggioranza degli offidani: funzionale e bello”.

Il piazzale è stato progettato con particolare attenzione all’utilizzo di materiali e finiture che potessero integrarsi al meglio con il contesto urbano presente.

“L’opera testimonierà, nei prossimi decenni, – continua Massa – l’attaccamento di tutti gli offidani per la loro città. Questo merita Offida, uno dei Borghi più belli d’Italia, e il nome Piazzale Borgo di Italia non è casuale. Ringrazio le maestranze offidane che hanno lavorato passione competenza e l’Ufficio tecnico comunale per la particolare attenzione impiegata nella realizzazione del progetto”.

