ASCOLI PICENO – Tutto pronto o quasi per una festa molto sentita nella città delle Cento Torri.

Carnevale e viabilità. Con l’Ordinanza dirigenziale numero 75 del 14 febbraio l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 23 febbraio dalle ore 10 alle ore 21 e per il giorno 25 febbraio, dalle ore 13,30 alle ore 21, di interdire la viabilità veicolare a tutti gli utenti compresi anche gli autobus della Start, in Corso Trento e Trieste, in entrambi i sensi di marcia, nonché in Via XX Settembre, detta interdizione sarà attuata con il posizionamento di transennatura, con obbligo di svolta a destra all’intersezione tra Via D. Angelini e Via Pretoriana (utile al mantenimento della fruizione del parcheggio pubblico a pagamento di Piazza S. Orlini e Via D. Angelini).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.