Prestazione da dimenticare per il centrocampista che lascia in dieci il Picchio dando il via alla rimonta spezina. Ottima come sempre invece la prestazione di Leo Morosini impreziosita anche dal gol del vantaggio

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Stellone tornano con zero punti dalla Liguria. Sapevano già a che tipo di squadra andavano in contro, dopo un filotto di 4 vittorie era inevitabile che lo Spezia volasse sulle ali dell’entusiasmo e l’Ascoli poteva solo arginare l’attacco atomico dei liguri. Termina 3 a 1 per le Aquile che non si demolarizzano davanti al vantaggio di Morosini e anzi spingono ancora di più in avanti.

Stellone imposta la partita sul fisico, Sernicola entra spesso duro su Ricci, e a centrocampo si assiste a numerosi duelli, forse la troppa foga agonistica è il motivo per cui Troiano viene espulso al 54esimo per doppia ammonizione cambiando le sorti di una gara che l’Ascoli aveva faticosamente portato a suo vantaggio grazie a Leo Morosini.

E così nella ventiquattresima giornata di Serie B 2019/2020 l’Ascoli cade a picco al “Picco”. Quando Troiano lascia in dieci uomini l’Ascoli da il via alla rimonta spezina: al 66′ Mastinu di testa firma l’1-1, poi arriva il vantaggio con Gyasi e all’86’ tris di Nzola.

Le pagelle

Leali 5.5; Bravo e attento quando riesce a sopperire alle lacune difensive e devia anche tiri da distanza ravvicinata, nella seconda frazione non può nulla nei tre gol

Andreoni 5, Buona la sua prestazione anche in avanti ma è colpevole sia sul primo che sul secondo gol di Gyasi dove perde la marcatura

Brosco 5.5, Torna da capitano e si riprende il posto ma ancora non è al massimo della forma. Si divide a metà per le distrazioni sui gol spezini con Andreoni colpevoli entrambi di non andare a salatare e disturbare i colpitori

Gravillon 5.5, Non è il solito muro difensivo anche se cerca di metterci sempre una pezza sopratutto sulle incursioni di Ricci

Sernicola 5.5; Primo tempo opaco condito anche da un’ammonizione, nella ripresa spinge di più regalando anche qualche bel filtrante in avanti ma non basta, impreciso sui cross

Eramo 6 (78′ Ninkovic sv), Tanta quantità condita dalle sue indubbie qualità esordio per lui da migliore del centrocampo esce esausto

Troiano 4; match senza sussulti una gara attenta più per la fase difensiva che di impostazione, non regge il passo dei centrocampisti liguri e si fa ammonire nel primo tempo, rude nell’intervento al 54esimo che lo porta all’espulsione, da uno esperto come lui non ci si aspettano questi black out, lascia in dieci l’Ascoli e da il via alla rimonta dello Spezia.

Brlek 5.5; Non è il solito inventore, fa il suo compito anche con qualche sbavatura nel disordine di centrocampo

Morosini 6.5 (67′ Cavion 6); Giocatore sempre più fondamentale impiegato anche da esterno di centrocampo fa vedere tutte le sue qualità. Stellone gli chiede grandi sacrifici e ripiegamenti difensivi lui non molla mai e sigla anche il vantaggio. IL MIGLIORE

Scamacca 6, Prestazione incolore per l’attaccante che non ha palle gol a disposizione ma si sacrifica per la squadra e cerca di tenere palla in avanti

Trotta 6 (58′ Petrucci 5.5). Due bei tiri, pochi rifornimenti per lui ma tanto impegno sostituito dopo l’espulsione di Troiano lascia il posto a Petrucci che cerca di riordinare senza successo il centrocampo sguarnito

