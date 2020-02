ASCOLI PICENO – Il primo grande evento dell’anno è ormai è alle porte.

Parliamo del Carnevale ad Ascoli, oggi 17 febbraio si è svolta la conferenza di presentazione all’Arengo dell’edizione 2020.

Dal 20 al 25 febbraio, la città si vestirà a festa per la tradizionale settimana carnascialesca sotto le Cento Torri.

Qui il programma

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Marco Fioravanti ha consegnato le chiavi della città a Re Carnevale e Mascherina d’Oro 2019, Paolo Angelini.

Alla presentazione in Sala De Carolis hanno partecipato, oltre al sindaco e a Re Carnevale, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, l’assessore agli eventi Monia Vallesi, il presidente dell’Associazione il Carnevale di Ascoli Marco Olori e “Lu Sfrigne” Domenico Silvestri

Presenti anche il presidente della Start Enrico Diomedi e il direttore Alfredo Fratalocchi: la Start proporrà servizi di navetta gratuita per tutti coloro che vorranno recarsi in centro storico e partecipare al Carnevale di Ascoli 2020. Nella giornata di domenica, è in programma un servizio navetta dalle ore 14:15 (ogni 15 minuti). Il bus navetta partirà da Monticelli, per fare una sosta presso il parcheggio dello stadio Del Duca e arrivare in Viale De Gasperi.