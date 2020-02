ASCOLI PICENO – Importante iniziativa turistica e promozionale nella città delle Cento Torri.

Questa mattina, 17 febbraio, presso la Sala De Carolis e Ferri all’Arengo di Ascoli, è stata presentata la nuova associazione nata grazie alla volontà di alcuni operatori turistici non professionali, che svolgono attività di Bed&Breakfast, e con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

L’associazione persegue come scopo lo sviluppo e il coordinamento di tutte le attività volte a incrementare la crescita e lo sviluppo della categoria e di tutti i soci, attraverso l’individuazione dei problemi del settore e la collaborazione alla loro soluzione, al fine di aumentarne la qualità ricettiva. L’associazione diventa un contenitore unico delle diverse strutture che si differenziano per caratteristiche intrinseche, ma che si accomunano per qualità ricettiva verificata.

Punta a riconoscere e incentivare le risorse culturali locali, offrendo spazi e occasioni dove poter esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze, valorizzando la cultura al fine di poter creare nuovo movimento turistico. A oggi, fanno parte dell’associazione 6 strutture ricettive B&B.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al turismo Monica Acciarri e il presidente dell'”Associazione B&B Ascoli Piceno” Valerio Novelli.

