ASCOLI PICENO – Continua il ciclo di incontri firmati dall’associazione Backup con un nuovo appuntamento tutto da scoprire dal titolo “CityBackup-Luoghi, territori e contesti a misura d’uomo” mercoledì 19 febbraio alle ore 18 presso la sede di Ascoli Piceno dell’Università degli Studi di Camerino (viale della Rimembranza).

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Studentesca Atelier1, l’incontro vedrà la partecipazione del professor Ludovico Romagni, docente associato nella Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, da sempre attento alle criticità legate alle specificità del territorio Piceno e che relazionerà su tematiche e problemi del tessuto cittadino. Argomento principe i punti di forza come anche le criticità del territorio ascolano attraverso uno sguardo critico che possa condurre all’individuazione di proposte e strumenti atti a valorizzare il grande patrimonio storico, artistico e culturale che ogni punto della città/edificio/veduta racconta, cercando occasioni di dialogo e confronto con le amministrazioni locali per un ambito territoriale in continua evoluzione.

L’idea è quella di portare all’attenzione dei più il potenziale che il territorio offre attraverso un suo studio approfondito e un’analisi dinamica che possa incarnare valori sociali e occupazionali al fine di costruire un sistema comune virtuoso quanto produttivo.

L’ingresso è gratuito e per dare la propria adesione basta iscriversi su eventbrite al seguente link:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-citybackup-luoghi-territori-e-contesti-a-misura-duomo-95096772005 .

La conferenza, inoltre, prevede l’attribuzione di 1CFU a quanti decideranno di partecipare.

