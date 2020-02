In un caso però il colpo non è riuscito. Indagano i carabinieri

FERMO – Criminalità in azione alle prime ore del 20 febbraio.

Nel Fermano sono state prese di mira tre farmacie in nottata: furti avvenuti a Montappone, Monte Vidon Corrado e Francavilla d’Ete ma nel primo caso il colpo non è riuscito.

Bottino trafugato dai malviventi ancora in fase di stima. Indagano i carabinieri per risalire ai responsabili, datisi alla fuga in maniera immediata.

