ASCOLI PICENO – Conoscere e approfondire le ultime novità della manovra fiscale 2020 e le nuove norme nazionali ed europee in materia di Iva. Questi i temi degli incontri organizzati da Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, martedì 25 febbraio, dalle 14:30 alle 18:30 a Pesaro, presso Uappala Hotel Cruiser in viale Trieste 281, e mercoledì 26 febbraio, dalle 14 alle 18:00 ad Ascoli Piceno, presso il Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione, rispettivamente, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e con quello di Ascoli Piceno.

Gli appuntamenti rientrano in un ciclo di 21 incontri che fa tappa in tutta Italia, diventato da anni un’occasione imperdibile di aggiornamento e approfondimento gratuito per professionisti ed esperti del settore e per chi vuole conoscere tutte le novità sul regime fiscale italiano in materia di Iva. A condurre l’evento e approfondire le novità legislative è il prof. Renato Portale, uno dei massimi esperti in materia e autore del manuale edito da Giuffrè Francis Lefebvre “Iva – Imposta sul Valore Aggiunto 2020”.

L’approfondimento sull’Iva non può che partire dalla sterilizzazione delle aliquote per il 2020 rispetto agli aumenti previsti e già approvati, per un valore stimato di oltre 23 miliardi. Una scelta importante che potrebbe essere rettificata nel corso dell’anno.

A seguire il professor Renato Portale spiegherà nel dettaglio il funzionamento degli strumenti telematici che il Governo sta introducendo per tracciare le transazioni e per arginare il fenomeno dell’evasione fiscale, che solo in Italia ha superato i 33 miliardi di euro nel 2017 secondo un recente rapporto della Commissione Europea: la fatturazione elettronica e, quest’anno, lo scontrino elettronico.

E se la fatturazione elettronica in meno di un anno – da gennaio a novembre 2019 – ha permesso di recuperare 3 miliardi di euro in più di gettito Iva (nota Mef, gennaio 2020), con l’introduzione degli scontrini elettronici si prevedono maggiori entrate fiscali per 4,5 miliardi all’anno.

Nel 2020, infatti, tutti gli esercizi commerciali al dettaglio (con alcune eccezioni, per cui è prevista un’esenzione) e i lavoratori autonomi e a domicilio, saranno obbligati all’utilizzo del registratore di cassa telematico che emetterà lo scontrino elettronico ed effettuerà la trasmissione giornaliera dei corrispettivi (è anche prevista, in alternativa, la procedura di comunicazione web, più adatta ai lavoratori a domicilio e a quelli autonomi). Per adeguarsi sono previsti sei mesi di tempo, da gennaio 2020 a giugno 2020, in cui sarà ancora possibile utilizzare i vecchi registratori di cassa.

In più, per incentivare la richiesta dei corrispettivi, da luglio 2020 sarà introdotta anche la lotteria degli scontrini, già adottata con risultati positivi in altri Paesi tra cui il Portogallo e il Brasile.

Le novità sull’Iva non sono finite, la legge di Bilancio 2020 ha anche introdotto alcune limitazioni all’estensione del regime forfettario per le partite Iva e l’esterometro trimestrale per le comunicazioni dell’Iva sulle fatture transfrontaliere. Temi caldi e d’attualità che potranno essere chiariti e analizzati con il Prof. Renato Portale.

«L’Iva resta sempre al centro del sistema fiscale. È importante che si realizzi una politica equilibrata con il mantenimento di aliquote basse e che si lavori per la lotta all’evasione», ha commentato Renato Portale, autore di Giuffrè Francis Lefebvre.

È possibile iscriversi all’incontro che si terrà a Pesaro collegandosi al seguente indirizzo: https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=89&idevento=522527.

Per registrarsi all’incontro del giorno successivo ad Ascoli Piceno il link è il seguente: https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=89&idevento=522477.

La partecipazione consente di maturare quattro crediti formativi ai fini dell’assolvimento all’obbligo della F.P.C. La partecipazione all’evento è gratuita.



Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.