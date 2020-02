ASCOLI PICENO – Dopo la partecipatissima giornata inaugurale del Giovedì Grasso, con l’esibizione delle scolaresche e la Festa della fantasia, anche domani, sabato 22 febbraio, il Carnevale di Ascoli vivrà una giornata importante. Proprio domani mattina alle 12, infatti, si chiuderanno le iscrizioni al concorso per gruppi mascherati 2020 e si conosceranno, quindi, tutti i partecipanti a questa sfida a suon di ironia, colori, fantasia e creatività. E già nel pomeriggio di domani comincerà la gara con l’esibizione in centro dei gruppi iscritti alla categoria Omnia Bona, ovvero quella riservata a chi si maschera il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Sempre nel pomeriggio, intorno alle ore 17,30, sotto la loggia dei Mercanti tornerà la tradizionale “Raviolata”, da un’idea de “Li precise”.

I PREMI SPECIALI

Per quel che riguarda i concorsi e i premi di questa edizione carnascialesca, c’è da segnalare anche la volontà di tenere viva la memoria di persone che hanno tenuto alto per tanti anni il nome del Carnevale e della città, dando continuità a Premi speciali come quelli dedicati agli indimenticati Ottorino Pignoloni e Gian Giacomo Lattanzi, a cui quest’anno si affiancherà anche il Premio speciale dedicato a Sandro Riga, storico fotografo ascolano, che verrà assegnato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” insieme al Gofap nell’ambito dei concorsi fotografici (anche di livello internazionale) programmati anche per l’edizione 2020. L’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, inoltre, esprime attraverso il presidente Marco Olori le più sentite condoglianze al vice presidente, nonché amico, Lucio Sermarini per la scomparsa della mamma Giuliana.

I COLLEGAMENTI BUS

Per quanto riguarda i collegamenti con il centro grazie al bus navetta gratuito che la Start garantirà nella giornata di domenica prossima, 23 febbraio, si ricorda che il servizio partirà da Monticelli alle ore 14,30 (fino alle 20,15) con corse ogni 15 minuti, secondo il seguente percorso (andata e ritorno): Monticelli, via dei Girasoli, circonvallazione Nord, parcheggio stadio Del Duca, viale De Gasperi. La prima navetta di ritorno partirà da viale De Gasperi alle 14,45 e l’ultima alle 20,30.

