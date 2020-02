MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 22 febbraio nell’entroterra Piceno.

A Monsampolo del Tronto, in Contrada Sant’Egidio, incidente stradale: un’auto si è ribaltata.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi e rilievi.

Una donna è stata portata in ospedale ma le sue condizioni, secondo le prime indiscrezioni, non sono preoccupanti per fortuna.

