ASCOLI PICENO – Dopo la decisione di ieri, 21 febbraio, di non disputare il match Piacenza-Samb di Lega, oggi, 22 febbraio, altro provvedimento.

L’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo il Nord-Italia ha avuto conseguenze anche per il match di serie B, Ascoli-Cremonese in programma questo pomeriggio.

Alle ore 13.30 era circolata la notizia che la gara valida per la 25esima giornata del campionato prevista per le ore 15 al “Del Duca” poteva non essere disputata. Alle 13.45 è arrivata la conferma dal Gos: il match è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha deciso il Gruppo operativo sicurezza per la mancanza di misure preventive

A causa dell’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo Lombardia e Veneto, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo, e d’accordo con le due società, la Lega B rinvia a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi oggi, sabat0 22 febbraio, alle ore 14,30.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.