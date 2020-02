Chi ha viaggiato, attraversato o sostato in Lombardia e Veneto. Come previsto dal decreto attuativo firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno informa la cittadinanza che, come previsto dal decreto attuativo firmato dal presidente del Consiglio, tutti coloro che hanno viaggiato, attraversato o sostato presso le zone del “focolaio” del Coronavirus in Lombardia e in Veneto hanno l’obbligo di comunicarlo alle Asl “ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.