Il primo cittadino: “Confermati per ora gli eventi in programma, al momento nessuna indicazione dal Premier Conte e il Ministro Speranza. Scuole aperte domani, 25 febbraio”

ASCOLI PICENO – Emergenza Coronavirus e il Martedì Grasso e alle porte.

Per quanto riguarda Ascoli Piceno è intervenuto nella serata del 24 febbraio il sindaco Marco Fioravanti: “Al momento non sono arrivate indicazioni dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute, quindi gli eventi inerenti al Carnevale vanno avanti e non si fermano salvo indicazioni del Governo dopo la riunione che si terrà domani mattina con le Regioni d’Italia e le linee guida nazionali da adottare. Nel frattempo ci sarà un summit in Prefettura ad Ascoli”.

“Le scuole domani, 25 febbraio, saranno aperte – aggiunge il primo cittadino – invitiamo a non essere sia allarmismi sia superficiali e di seguire le indicazioni pervenute finora su come comportarsi”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.