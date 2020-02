ASCOLI PICENO – In funzione da stamattina, martedì 25 febbraio, il numero verde messo a disposizione dalla Regione Marche per tutti i cittadini che vogliono avere informazioni in merito alla diffusione del coronavirus Covid-19.

Ricordiamo che nelle Marche non è stato registrato nessun caso di infezione da coronavirus.

Il numero 800936677 è attivo dalle 8 del mattino alle 20 della sera e la chiamata è gratuita.

Già nelle prime due ore del 25 febbraio si è registrato un notevole numero di telefonate.

