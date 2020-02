Leggi l’elenco di tutti i sottoscrittori. Il primo di cittadino di Senigallia preferito al presidente in carica Ceriscioli, spaccatura profonda in seno al partito

ANCONA – Quasi un ammutinamento dal galeone Ceriscioli e un abbraccio a quello di Maurizio Mangialardi da parte di ben 93 sindaci marchigiani, di cui in maggioranza del Partito Democratico e comunque dell’area di centrosinistra, che in una nota, pubblicata di seguito, si dichiarano favorevoli all’appoggio del sindaco di Senigallia come candidato presidente della Regione Marche alle prossime elezioni. E dunque si apre una crepa nel Pd regionale con il presidente in carica, Ceriscioli, che ha già manifestato la sua intenzione di ricandidarsi.

“La proposta del nome di Maurizio Mangialardi quale possibile candidato governatore della Regione Marche – sostengono i 93 sindaci a favore del primo cittadino di Senigallia e presidente Anci Marche – non può che trovarci favorevoli”.

Nel manifesto che hanno avanzato, e che vede ulteriori adesioni in queste ore, si leggono le motivazioni del sostegno alla figura del primo cittadino di Senigallia.

“Come sindaci che si trovano quotidianamente in prima linea a fronteggiare i problemi e le questioni essenziali che riguardano i cittadini, abbiamo potuto apprezzare il lavoro svolto da Mangialardi in questi anni, sia come sindaco di Senigallia, dove la sua Amministrazione si è contraddistinta per il buon governo, l’attenzione alla coesione sociale e uno sviluppo turistico che ha fatto da traino anche per l’intera Regione, sia come presidente dell’Anci Marche – proseguono i 93 sindaci – dove con grande sensibilità ha saputo offrire risposte efficaci alle istanze territoriali e dare voce ai sindaci e alle comunità colpite dal sisma in ogni occasione, e in particolare nel difficile confronto con il governo nazionale”.

“Una figura istituzionale, dunque, capace di unire e far dialogare mondi e sensibilità diverse, prescindendo dalle appartenenze politiche – ribadiscono i primi cittadini – e ponendo al centro del proprio agire il bene della collettività”.

“Occorre costruire un progetto ampio e inclusivo, oltre ogni divisione o personalismo – aggiungono i sindaci – che coniughi visione e realismo, coraggio e competenza. Di questo i marchigiani hanno bisogno per affrontare le sfide future di un mondo sempre più complesso. Di questo abbiamo tutti bisogno per ritrovare fiducia nella buona politica”.

“Per tali motivi riteniamo la candidatura di Mangialardi un fatto nuovo e positivo. A tutti coloro che hanno l’onere delle decisioni e la volontà di costruire un percorso unitario,” – concludono – “ci auguriamo che questa candidatura consenta di raggiungere una sintesi tra le differenti visioni e le proposte emerse dall’intenso e costruttivo dibattito di questo periodo”.

DI SEGUITO I SINDACI ADERENTI

PESARO Sindaco BELFORTE ALL’ISAURO PIER PAOLO PAGLIARDINI BORGO PACE ROMINA PIERANTONI CANTIANO ALESSANDRO PICCINI FANO MASSIMO SERI FERMIGNANO EMANUELE FEDUZI FRATTE ROSA ALESSANDRO AVALTRONI FRONTONE DANIELE TAGNANI GABICCE DOMENICO PASCUZZI GRADARA FILIPPO GASPERI ISOLA DEL PIANO GIUSEPPE PAOLINI LUNANO MAURO DINI MERCATELLONSUL METAURO FERNANDA SACCHI MONDAVIO MIRCO ZENOBI MONTECALVO IN FOGLIA DONATELLA PAGANELLI MONTE CERIGNONE CARLO CHIARABINI MONTEPORZIO GIOVANNI BRECCIA MOMBAROCCIO ANGELO VICHI PEGLIO CRISTINA BELPASSI PERGOLA SIMONA GUIDARELLI PETRIANO DAVIDE FABBRIZIOLI PIANDIMELETO VERONICA MAGNANI SAN COSTANZO FILIPPO SORCINELLI SANT’IPPOLITO MARCO MARCHETTI SERRA SANT’ABBONDIO LUDOVICO CAVERNI URBANIA MARCO CICCOLINI

Prov. ANCONA Sindaco AGUGLIANO THOMAS BRACONI ARCEVIA DARIO PERTICAROLI BARBARA RICCARDO PASQUALINI CASTELLEONE DI SUASA CARLO MANFREDI CORINALDO MATTEO PRINCIPI CUPRAMONTANA LUIGI CERIONI MONTEMARCIANO DAMIANO BARTOZZI OSIMO SIMONE PUGNALONI OSTRA VETERE RODOLFO PANCIOTTI POGGIO SAN MARCELLO GIUSEPPINA SPUGNI SANTA MARIA NUOVA ALFREDO CESARINI SASSOFERRATO MAURIZIO GRECI SENIGALLIA MAURIZIO MEME (Vicesindaco) SERRA DE’ CONTI LETIZIA PERTICAROLI STAFFOLO SAURO RAGNI ROSORA FAUSTO SASSI TRE CASTELLI (Monterado-Ripe- Castelcolonna) MARCO SEBASTIANELLI

MACERATA Sindaco APIRO UBALDO SCUPPA BOLOGNOLA CRISTINA GENTILI CORRIDONIA PAOLO CARTECHINI FIASTRA SAURO SCAFICCHIA MONTECOSARO REANO MALAISI MONTE SAN GIUSTO ANDREA GENTILI MONTE SAN MARTINO MATTEO POMPEI MUCCIA MARIO BARONI PIEVETORINA ALESSANDRO GENTILUCCI TREIA FRANCO CAPPONI URBISAGLIA PAOLO FRANCESCO GIUBILEO

FERMO LEGGE 147/2004 Sindaco ALTIDONA GIULIANA PORRA’ AMANDOLA ADOLFO MARIANGELI BELMONTE PICENO IVANO BASCIONI CAMPOFILONE GABRIELE CANNELLA FALERONE ARMANDO ALTINI FRANCAVILLA D’ETE NICOLINO CAROLINI LAPEDONA GIUSEPPE TAFFETANI MAGLIANO DI TENNA PIETRO CESETTI MASSA FERMANA GILBERTO CARACENI MONTAPPONE MAURO FERRANTI MONTEFALCONE APPENNINO GIORGIO GRIFONELLI MONTELPARO MARINO SCREPANTI MONTE RINALDO GIANMARIO BORRONI MONTE SAN PIETRANGELI PAOLO CASENOVE MONTE VIDON COMBATTE GAETANO MASSUCCI ORTEZZANO GIUSY SCENDONI PORTO SAN GIORGIO NICOLA LOIRA SANTA VITTORIA IN MATENANO FABRIZIO VERGARI SANT’ELPIDIO A MARE ALESSIO TERRENZI SMERILLO ANTONIO VALLESI

TOTALE 20

ASCOLI PICENO Sindaco ACQUASANTA TERME SANTE STANGONI ACQUAVIVA PICENA PIERPAOLO ROSETTI APPIGNANO DEL TRONTO SARA MORESCHINI CARASSAI GIANFILIPPO MICHETTI CASTIGNANO FABIO POLINI CASTORANO GRAZIANO FANESI COLLI DEL TRONTO ANDREA CARDILLI FOLIGNANO MATTEO TERRANI FORCE AUGUSTO CURTI GROTTAMMARE ENRICO PIERGALLINI MASSIGNANO MASSIMO ROMANI MONTEDINOVE ANTONIO DEL DUCA MONTEGALLO SERGIO FABIANI MONTEMONACO FRANCESCA GRILLI MONTEPRANDONE SERGIO LOGGI PALMIANO GIUSEPPE AMICI ROCCAFLUVIONE FRANCESCO LEONI ROTELLA GIOVANNI BORRACCINI SPINETOLI ALESSANDRO LUCIANI VENAROTTA FABIO SALVI

TOTALE 20

