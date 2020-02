AGGIORNAMENTO ORE 20:30 ANSA Coronavirus:fonti governo, ordinanza Marche fuori linea Si valuta il da farsi, esecutivo potrebbe impugnare scelta – L‘ordinanza delle Marche per la chiusura delle scuole non rispetta la linea concordata oggi con le regioni che sono fuori dall’area del contagio. E’ quanto spiegano fonti di governo. Tra l’esecutivo e il governatore sarebbero in corso in questi minuti contatti per cercare una soluzione. Ma, se Ceriscioli portasse fino in fondo la sua decisione, il governo potrebbe anche decidere di impugnarla. Perciò in questi minuti anche in Consiglio dei Ministri si starebbe discutendo sul da farsi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incredibile situazione nella Regione Marche. Dopo che lunedì mattina Ceriscioli aveva prima deciso la chiusura delle scuole e lo stop alle manifestazioni pubbliche, poi aveva annullato la sua decisione su richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi, a seguito dell’incontro in videoconferenza di questa mattina, Ceriscioli ha di nuovo emesso l’ordinanza ma la decisione ha creato grande malumore nella Presidenza del Consiglio.

Il motivo è da ricercare nel fatto che nelle Marche non si sono registrati casi di influenza da coronavirus e la decisione di Ceriscioli oltrepasserebbe le indicazioni date da Conte e dal Ministero della Salute durante l’incontro.

La notizia è stata appena confermata da TgSky24: “C’è da registrare una polemica nei confronti dell’ordinanza delle Marche perché non rispetta la linea con le regioni e a tal proposito il Consiglio dei Ministri potrebbe prendere delle decisioni in merito e impugnare l’ordinanza“.

Sempre a SkyTg24 anche Angelo Borrelli della Protezione Civile ha espresso delle critiche dirette verso Ceriscioli: “Ho sentito il presidente delle Marche Ceriscioli anche nel corso del pomeriggio. Non condivido questa scelta, è una scelta della Regione. Si sta operando per emanare questa ordinanza per tutte le regioni in cui non ci sono casi positivi e in cui si adotterà una regola comune anche per garantire ai cittadini un orientamento uniforme ed evitare la confusione”.

