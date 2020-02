Il Presidente della Regione non arretra dopo la decisione del Governo di impugnare l’ordinanza all’Avvocatura di Stato: “Hanno fatto una riunione con tutti i presidenti ma non hanno dato direttive omogenee”

ASCOLI PICENO – La mattina inizia come era finita la serata: scontro frontale tra la Regione Marche e il Governo, con Ceriscioli che mantiene la linea già annunciata in serata secondo i lanci di agenzia: ”Il Governo impugna la nostra decisione di chiudere le scuole? Sarà l’occasione per vedere chi ha fatto bene, noi o il governo che si oppone. Io non faccio alcun passo indietro anzi l’impugnatura sarà utile per tutti, per la salute dei marchigiani e aiuterà il governo a tenere comportamenti più coerenti”.

”Conte dice non c’è ragione di chiudere le scuole – spiega Luca Ceriscioli – ma quando mi ha telefonato mi ha parlato di un coordinamento nazionale per avere regole uniformi. La mattina dopo eravamo tutti noi Presidenti di Regione in collegamento con il Presidente del Consiglio ma direttive omogenee non ci sono state date. La Liguria e il Friuli Venezia Giulia hanno preso decisioni analoghe alla nostra quando c’erano casi alle loro porte“.

