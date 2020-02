La Regione Marche si dispone che le gare di Calcio a 11 di tutte le categorie in programma nel territorio regionale da oggi mercoledì 26 febbraio a mercoledì 4 marzo, sono rinviate

ASCOLI PICENO – Anche i campionati di calcio a 11 regionali sono sospesi.

“Con riferimento all’ordinanza n. 1 del 25.02.2020 della Regione Marche si dispone che le gare di Calcio a 11 di tutte le categorie di competenza del Comitato Regionale Marche, in programma nel territorio regionale da oggi mercoledì 26.02.2020 a mercoledì 04.03.2020, sono rinviate, con ripresa dei campionati dalla giornata in cui gli stessi sono stati sospesi. Vengono, altresì, sospesi i raduni delle Rappresentative regionali e gli incontri con le Società sportive programmati, nel succitato periodo, nelle Delegazioni provinciali. A seguito delle numerose richieste pervenute dalle Società sportive, si comunica che l’utilizzo, a qualsiasi titolo, degli impianti sportivi, sempre nel citato periodo, non ricade nelle competenza di questa Istituzione.”

