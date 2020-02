ASCOLI PICENO – In merito all’emergenza coronavirus, il Vescovo Giovanni D’Ercole ha diramato alcune indicazioni pastorali per la Diocesi di Ascoli Piceno.

Alcune comunicazioni a completamento della lettera:

1) Il comunicato ha un significato anzitutto pastorale come risposta a questa emergenza. Tutte le indicazioni sono rivolte a rivalutare la preghiera personale e in famiglia perché questa emergenza diventi una opportunità per la crescita nella fede.

2) Come indicato dal comunicato della Conferenza episcopale marchigiana, le visite alle famiglie per la benedizione pasquale sono sospese in tutte le parrocchie fino a nuova indicazione. Vengono sospese e rinviate a data da destinarsi le Visite pastorali che il Vescovo doveva ancora compiere: parrocchie della Cattedrale-S.Angelo Magno e S. Pietro Martire e parrocchie del Cuore Immacolato di Maria-Ss. Filippo e Giacomo.

3) Il Vescovo attraverso l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi vuole accompagnare la comunità diocesana in questo difficile momento e intende essere vicino a ciascuno per cui si segnala il numero 0736 256528 (segreteria del Vescovo) e la mail vescovo@ap.chiesacattolica.it dove chi vuole (in orario di ufficio) potrà rivolgersi per chiedere informazioni e cercare conforto.

4) La Messa delle Ceneri di questo pomeriggio sarà celebrata dal Vescovo nella Cappella dell’Episcopio si potrà seguire in diretta su Radio Ascoli (FM 103.0; 87.5; 90.1; 98.1); Streaming: pagina facebook Diocesi Ascoli Piceno e Radio Ascoli; Digitale terrestre: canale 11 TVRS.

5) Sulla pagina fb di Radio Ascoli a breve sarà disponibile un videomessaggio del Vescovo che potrà essere condiviso.

