ASCOLI PICENO – Una vittoria nettissima della Filctem-Cgil alle elezioni Rsu presso la Maflow. Le liste della Filctem Cgil hanno infatti raccolto 61 preferenze su 118 voti validi, pari al 52% dei voti.

“Un risultato straordinario” commenta Romolo Rossi, Segretario Generale della Filctem Cgil Ascoli Piceno “Siamo molto contenti per questo grande risultato, figlio del grande impegno e della trasparenza della nostra Organizzazione”.

Gli eletti Rsu sono risultati quindi essere 2 per la Cgil, 1 per la Uil e 1 per la Cisl. La Filctem-Cgil elegge Alessio Simonetti, risultato primo degli eletti con 40 preferenze, e William Conti.

“Vogliamo ringraziare tutti i candidati che si sono spesi nella campagna Rsu e a loro va il nostro primo grazie” conclude Rossi “il secondo grazie va a tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia: sappiamo che c’è molto da fare, ma siamo pronti a svolgere il nostro lavoro con responsabilità, entusiasmo e coinvolgendo tutti i lavoratori nelle scelte, come siamo soliti fare.”

