ASCOLI PICENO – Il nuovo Questore della provincia di Ascoli Piceno, Paolo Maria Pomponio, ha incontrato nella mattinata odierna i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, oltre al Comandante della locale Polizia Municipale.

Nei giorni scorsi aveva fatto visita al Direttore della Casa Circondariale di Marino del Tronto Eleonora Consoli, e al Comandante della Polizia Penitenziaria.

Gli incontri odierni si sono svolti in un clima di massima cordialità, durante i quali il Questore ha ringraziato il Colonnello Ciro Niglio, il Colonnello Michele Iadarola, l’Ingegner Luca Verna, e la Celani Patrizia per l’impegno quotidianamente profuso dai loro rispettivi comandi in favore delle comunità che vivono nella Provincia di Ascoli Piceno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.