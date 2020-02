Il confronto si è svolto in un clima di reciproca cordialità e ambedue hanno rinnovato il loro impegno ad essere vicini alla cittadinanza in questo delicato periodo

ASCOLI PICENO – Questa mattina, 28 febbraio presso il Palazzo Vescovile di Ascoli , il Questore della Provincia di Ascoli Piceno, Paolo Maria Pomponio, si è recato in visita da S.E. Monsignor Giovanni D’Ercole, Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno.

L’incontro si è svolto in un clima di reciproca cordialità e ambedue hanno rinnovato il loro impegno ad essere vicini alla cittadinanza in questo delicato periodo, auspicando un futuro di prosperità per tutti.

