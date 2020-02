Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi

ACQUASANTA TERME – Intervento dei sanitari nell’entroterra Piceno il 28 febbraio.

A Pomaro di Acquasanta Terme un agricoltore si è ribaltato con l’escavatore mentre lavorava nei campi per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Il 77enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e dai Vigili del Fuoco.

Allertata un’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona.

