Il militare va in congedo dopo quasi 40 anni di servizio attivo nell’Arma

ASCOLI PICENO – Il Brigadiere Salvatore Zacheo, effettivo al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, saluta oggi i colleghi del Comando Provinciale andando in congedo dopo quasi 40 anni di servizio attivo nell’Arma.

Originario della provincia di Lecce, ma da decenni in Ascoli Piceno, il Brigadiere Zacheo ha svolto il proprio servizio sempre in prima linea, assieme ai suoi commilitoni, a contrasto della criminalità e a tutela della cittadinanza del piceno.

Al Brigadiere Salvatore Zacheo, per le sue riconosciute qualità umane e professionali e per l’impegno sempre evidenziato, unito a radicato senso civico, i Carabinieri di Ascoli Piceno lo salutano e lo ringraziano formulandogli i migliori auguri per la vita futura perché sia ricca di altrettante soddisfazioni a lui e alla sua famiglia.

