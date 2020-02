ASCOLI PICENO – Così il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli commenta l’incontro avvenuto in giornata, lungo circa tre ore, avvenuto con il Governo.

“E’ appena terminata una lunga riunione con Palazzo Chigi e con tutte le Regioni. L’obiettivo del Governo è quello di fare un nuovo decreto che regolerà l’intero paese. L’obiettivo è di avere regole omogenee che si applichino secondo criteri oggettivi.

Il decreto dovrebbe arrivare in serata, per poi diventare operativo da domani.

Il nostro impegno è di informare tutti non appena questo sarà disponibile, in modo da poter mettere in atto tutte le iniziative che servono a proseguire il lavoro di contenimento del Coronavirus”.

Dalle indiscrezioni della stampa nazionale, le scuole e le università dovrebbero restare chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per altri 8 giorni, oltre che nella provincia di Savona.

Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha confermato che l’esame di maturità non è in discussione.

Per evitare la diffusione di notizie di tipo apprensivo, la Protezione Civile si limiterà ad un solo incontro serale per comunicare l’aggiornamento dell’infezione da coronavirus.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.