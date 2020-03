ASCOLI PICENO – Fatalità nella serata del 28 febbraio nel Piceno.

Ad Ascoli, in zona Campolungo, incidente stradale: muore 36enne di Castorano.

Sul posto il personale sanitario del 118 per i soccorsi, purtroppo vani.

Sul luogo le Forze dell’Ordine per i rilievi, dalle prime indiscrezioni la vettura sarebbe finita fuori strada per cause in fase di accertamento.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.