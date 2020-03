L’estrazione è avvenuta per mano di una graziosa bimba de L’Aquila, in visita in città con la famiglia, che è stata invitata per l’occasione a pescare i tagliandi

Si è svolta questa mattina alle ore 11 nella Sala dei Savi, a Palazzo dei Capitani, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Carnevale di Ascoli 2020. L’estrazione è avvenuta per mano di una graziosa bimba de L’Aquila, in visita ad Ascoli con la famiglia, che è stata invitata per l’occasione a pescare i tagliandi con i numeri dei biglietti vincenti all’interno dell’urna. Ed ecco, nel dettaglio, i 5 biglietti che si sono aggiudicati i relativi premi in palio: primo premio di 500 euro in buoni acquisto al biglietto numero 0786, secondo premio di 400 euro in buoni acquisto al biglietto numero 0547, terzo premio di 300 euro in buoni acquisto al biglietto numero 0794, quarto premio di 200 euro in buoni acquisto al biglietto numero 2099, quinto premio di 100 euro in buoni acquisto al biglietto numero 2303. I buoni acquisto saranno spendibili presso l’azienda Caci, in via del Commercio 106 ad Ascoli.

