Live del match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 21 all'”Adriatico-Cornacchia” di Pescara, in scena il derby dell’Adriatico

26esima giornata del campionato di Serie B

Ore 21.00 “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, si sfidano nel derby dell’Adriatico due formazioni in crisi e entrambe a caccia di punti salvezza. Gli abruzzesi con 32 punti in classifica, devono riscattarsi dopo le tre sconfitte consecutive, i bianconeri a quota 31 virtualmente in zona play out ma con una partita da recuperare. In campo dal primo minuto l’ex Ascoli Clemenza tra i biancazzurri.

FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Clemenza; Maniero. A disposizione: Alastra, Farelli, Campagnaro, Drudi, Melegoni, Bruno, Borrelli, Bocic, Pavone, Marafini. Allenatore: Legrottaglie

ASCOLI CALCIO 1898 (4-4-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Cavion, Petrucci, Morosini; Scamacca, Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Andreoni, Ferigra, De Alcantara, Sernicola, Brlek, Piccinocchi, Covic, Ninkovic. Allenatore: Stellone

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli.

RETI

AMMONIZIONI: Gravillon

NOTE: sono 950 i sostenitori bianconeri al seguito

PRIMO TEMPO

3′ ammonito per un brutto fallo Gravillon che entra male su Maniero che rimane a terra per aver la gamba tesa sul volto dell’attaccante che abbandona il campo.

1′ gol di Scamacca che raccoglie un lungo lancio di Brosco ma l’arbitro ferma tutto per fallo del bianconero sul difensore pescarese

0- inizia il match

