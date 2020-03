Live del match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 21 all'”Adriatico-Cornacchia” di Pescara, in scena il derby dell’Adriatico

26esima giornata del campionato di Serie B

Ore 21.00 “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, si sfidano nel derby dell’Adriatico due formazioni in crisi e entrambe a caccia di punti salvezza. Gli abruzzesi con 32 punti in classifica, devono riscattarsi dopo le tre sconfitte consecutive, i bianconeri a quota 31 virtualmente in zona play out ma con una partita da recuperare. In campo dal primo minuto l’ex Ascoli Clemenza tra i biancazzurri.

Ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo parla Morosini: “Importantissimo pareggiare soprattutto per il primo tempo che abbiamo fatto con tante occasioni, lo svantaggio era una beffa. Per vincerla servirà molto dinamismo e sofferenza vediamo alla fine come andrà”

FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Clemenza; Maniero (9′ Borrelli). A disposizione: Alastra, Farelli, Campagnaro, Drudi, Melegoni, Bruno, Bocic, Pavone, Marafini. Allenatore: Legrottaglie

ASCOLI CALCIO 1898 (4-4-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Cavion, Petrucci, Morosini; Scamacca, Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Andreoni, Ferigra, De Alcantara, Sernicola, Brlek, Piccinocchi, Covic, Ninkovic. Allenatore: Stellone

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli.

RETI: 43′ Busellato. 45′ Morosini

AMMONIZIONI: Gravillon (A.), Memushaj (P.)

NOTE: sono 950 i sostenitori bianconeri al seguito

PRIMO TEMPO

45′ GOOOOL ASCOLI. Assist di Scamacca per Morosini stop e tiro in area e con un diagonale piazzato infila sul palo sinistro della porta di Fiorillo

43′ GOL PESCARA. Busellato. Disastro di Leali che su rinvio serve Galano che a sua volta serve Busellato che infila sul primo palo.

40′ punizione dai 25 metri per il Pescara, batte Memushaj tiro completamente fuori misura

31′ ammonito per simulazione Memushaj che cade in area cercando il rigore

30′ Clemenza pericoloso in area, stop a rientrare e tiro che termina di poco alto sopra la traversa

27′ lancio per Galano stop e tiro in area, para Leali ma era offside

24′ cross di Cavion, respinta di Bettella che termina su Morosini stop di petto e tiro in caduta, palla di poco a lato

21′ ancora pericoloso Trotta che arriva in area e serve Morosini, tiro ribatutto dal portiere, ribattuta sulla quale non arriva bene poi Trotta da pochi metri

20′ assolo di Trotta che si porta dietro tre uomini al limite dell’area, tiro che termina però abbondantemente sul fondo

18′ cross in area per Morosini stop e tiro al volo che sfiora la traversa

16′ punizione per l’Ascoli sul lato destro dell’area di rigore, batte Pucino, palla respinta dalla difesa

11′ Clemenza lanciato a rete viene anticipato di testa da Leali che esce dall’area ma poteva combinare un pasticcio scontrandosi con Gravillon, la palla arriva a Clemenza tiro murato

9′ contropiede di Cavion che si auto lancia e serve Scamacca che tentenna e tira, pallone in corner

3′ ammonito per un brutto fallo Gravillon che entra male su Maniero che rimane a terra per aver la gamba tesa sul volto dell’attaccante che abbandona il campo.

1′ gol di Scamacca che raccoglie un lungo lancio di Brosco ma l’arbitro ferma tutto per fallo del bianconero sul difensore pescarese

0- inizia il match

