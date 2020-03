Sul luogo anche le Forze dell’Ordine per i rilievi

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio del 3 marzo nell’entroterra piceno.

Un’auto si è ribaltata vicino Monsampolo del Tronto per cause ancora da accertare. Sul luogo stanno giungendo le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Sul posto stanno arrivando anche 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

