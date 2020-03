I bianconeri non scenderanno in campo domani mercoledì 4 marzo al Del Duca, a seguito dell’ordinanza n. 3, emessa in data odierna dal Presidente della Regione Marche

ASCOLI PICENO – Dovrebbe essere rinviata anche la gara tra Ascoli e Chievo prevista mercoledì 4 marzo alle 18.50. Dopo il rinvio della gara contro la Cremonese, l’Ascoli calcio dovrà quindi recuperare anche la gara contro i veronesi.

Per l’emergenza Coronavirus la Lega serie B ha disposto lo svolgimento “a porte chiuse” di Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone, partite valide per la 27/a giornata, nona di ritorno, in programma sabato prossimo, 7 marzo.

I bianconeri non scenderanno in campo domani mercoledì 4 marzo al Del Duca, a seguito dell’ordinanza n. 3, emessa in data odierna dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli avente ad oggetto “misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la partita di campionato Ascoli-Chievo è rinviata a data da destinarsi essendo sospese “tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura” “dalle ore 00:00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24:00 dell’8 marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino”.

