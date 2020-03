ASCOLI PICENO – Sta per tornare lo spettacolo del grande ciclismo all’azienda Traini Eco Services Srl, situata a Villa Sant’Antonio in Via Ancaranese all’uscita di Castel di Lama della superstrada Ascoli-Mare.

Domenica 15 marzo, infatti, la Polisportiva Eco Services, in collaborazione con la Lega Ciclismo Uisp di Ascoli Piceno e Fermo, organizza il 25° Trofeo Eco Services, divenuto nel corso degli anni un appuntamento clou per le due ruote picene.

La gara ciclistica amatoriale è aperta a tutti gli enti e sono ammesse le categorie M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8 + Donne. Il ritrovo è fissato all’Eco Services a partire dalle ore 7:30, con la partenza della prima gara (M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8 + Donne 2^ Serie) alle ore 8:30 ed il via della seconda gara (M1-M2-M3-M4-M5-M6 1^ Serie) in programma per le ore 10.

Il percorso, veloce e totalmente pianeggiante, si sviluppa con partenza dal piazzale antistante l’azienda Traini Eco Services per poi toccare la Zona Industriale, lo svincolo Regoli, la S.S. Salaria, Castel di Lama, la rotatoria di Offida e la strada Mezzina, con arrivo fissato sempre all’Eco Services.

Il circuito ha una lunghezza di 10 chilometri, da ripetersi 6 volte (per la prima gara) e per 7 volte (per la seconda gara). Saranno premiati i primi 5 classificati a livello individuale e le prime 2 Società sulla base dei punteggi complessivi.

Al termine della corsa sarà offerto un gustoso rinfresco a tutti i partecipanti. In occasione del 25° Trofeo Eco Services sarà sorteggiato, tra tutti i partecipanti, un soggiorno gratuito di una settimana per quattro persone. Per iscrizioni ed informazioni sulla gara contattare telefonicamente Pietro al numero 328.2745850.

