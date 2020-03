ANCONA – In seguito alla nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche che rinnova ed estende a tutta la regione “la sospensione di tutte… Continua »

ANCONA – In seguito alla nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche che rinnova ed estende a tutta la regione “la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura” e “la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche”, Amat sospende tutta l’attività al pubblico in programma nel territorio regionale dalle ore 00,00 (mezzanotte) di mercoledì 4 marzo alle ore 24 di domenica 8 marzo 2020.

Di seguito l’elenco degli spettacoli sospesi nella settimana 4 – 8 marzo:

ASCOLI PICENO | giovedì 5 marzo 2020

Ridotto del Teatro Ventidio Basso ore 21

Ascoli Musiche

FABIO BAGNOLI oboe

GIANLUCA SULLI clarinetto

DANIELE ORLANDO violino

MARGHERITA DI GIOVANNI viola

ALESSANDRO SCHILLACI contrabbasso

LUCIO PEROTTI pianoforte

PERCORSI MUSICALI DEL XX SECOLO

GROTTAMMARE | giovedì 5 marzo 2020

Teatro delle Energie ore 21

Energie Vive Focus#19_20

TEATRO CAST

LE TRE VECCHIE

da Alejandro Jodorowsky

regia Alessandro Marinelli

URBINO | giovedì 5 marzo 2020

Teatro Sanzio ore 21

TeatrOltre_2020

DAVIDE ENIA

L’ABISSO

tratto da “Appunti per un naufragio” di Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

ASCOLI PICENO | venerdì 6 marzo 2020

Cotton Lab ore 21.45

Ascoli Musiche

PAOLO DI SABATINO/DOMINIQUE DIPIAZZA/DAMIEN SCHMITT

TRACE ELEMENTS

[in collaborazione con Cotton Jazz Club]

CORINALDO | venerdì 6 marzo 2020

Teatro Goldoni ore 21.15

ERSILIADANZA

CALLAS

e altre voci straordinarie

progetto, coreografia e regia Laura Corradi

[in collaborazione con GDO Dance Company]

MACERATA FELTRIA | venerdì 6 marzo 2020

Teatro Battelli ore 21.15

Teatri d’Autore

BARBARA DE ROSSI, FRANCESCO BRANCHETTI

UN GRANDE GRIDO D’AMORE

di Josiane Balasko

regia Francesco Branchetti

OSTRA | venerdì 6 marzo 2020

Teatro La Vittoria ore 21.15

DAVIDE ENIA

L’ABISSO

tratto da “Appunti per un naufragio” di Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

PERGOLA | venerdì 6 marzo 2020

Teatro Angel dal Foco ore 21.15

Teatri d’Autore

ENZO DECARO

NON È VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo

regia Leo Muscato

SANT’ELPIDIO A MARE | venerdì 6 marzo 2020

Teatro Cicconi ore 21.15

BUNGARO

MAREDENTRO LIVE TOUR

con Antonio De Luise, contrabbasso; Marco Pacassoni, vibrafono,

percussioni, batteria; Antonio Fresa, pianoforte

[in collaborazione con Sant’Elpidio Jazz Festival]

MATELICA | sabato 7 marzo 2020

Teatro Piermarini ore 21.15

STIVALACCIO TEATRO

ROMEO E GIULIETTA. L’AMORE È SALTIMBANCO

soggetto originale e regia Marco Zoppello da Molière

con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

MONDAVIO | sabato 7 marzo 2020

Teatro Apollo ore 21.15

Anche questo è teatro

CIRO MASELLA, ALEKSANDROS MEMETAJ

L’OSPITE

Una questione privata

di Oscar De Summa

regia Ciro Masella

[nell’ambito di TeatrOltre_2020]

[in collaborazione con Asini Bardasci]

PORTO SAN GIORGIO | sabato 7 marzo 2020

Teatro Comunale ore 21.15

Sotto_Passaggi 2020

ANNA PAOLA VELLACCIO/FLORIAN METATEATRO ACCADEMIA DEGLI ARTEFATTI

LA CHIAVE DELL’ASCENSORE

testo di Agota Kristof

regia Fabrizio Arcuri

SAN COSTANZO | sabato 7 marzo 2020

Teatro della Concordia ore 21.15

Teatri d’Autore

GIULIA PONT

TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA

regia Francesca Lo Bue

[nell’ambito di Scenaridens]

SANT’ELPIDIO A MARE | sabato 7 marzo 2020

E tu splendi, invece

Magnifica Contrada Santa Maria ore 16.30

ROSADIGITALE

Un pomeriggio di gioco con la tecnologia

laboratorio per bambini per le pari opportunità di genere nella

tecnologia con la maestra Lucia Appolloni

a cura di Scienza in Contrada

Teatro Cicconi ore 21.15

MARIANGELA GUALTIERI

BELLO MONDO

Rito sonoro

di Mariangela Gualtieri

con la guida di Cesare Ronconi

ASCOLI PICENO | domenica 8 marzo

Chiesa di San Pietro in Castello ore 17.30

GRAND TOUR MUSICALE TRA JAZZ E LETTERATURA

conversazione musicale con Filippo La Porta e il JazzTales Sextet di

Marcello Rosa

in collaborazione con il Laboratorio Minimo Teatro

CAGLI | domenica 8 marzo 2020

Teatro Comunale ore 17

Andar per Fiabe

I FRATELLI CAPRONI

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

CHIARAVALLE | domenica 8 marzo 2020

Teatro Comunale Valle ore 21

MARIANGELA GUALTIERI

BELLO MONDO

Rito sonoro

di e con Mariangela Gualtieri

con la guida di Cesare Ronconi

GRADARA | domenica 8 marzo 2020

Teatro Comunale ore 21.15

Teatri d’Autore

MICHELE GIANNI

DALLA DONNA OGGETTO ALL’OGGETTO DONNA

conferenza spettacolo

musica dal vivo di Giuseppe Grassi

[nell’ambito della Giornata della Donna]

MONDAVIO | domenica 8 marzo 2020

Teatro Apollo ore 17

Anche questo è teatro

CIRO MASELLA, ALEKSANDROS MEMETAJ

L’OSPITE

Una questione privata

di Oscar De Summa

regia Ciro Masella

[in collaborazione con Asini Bardasci e nell’ambito di TeatrOltre_2020]

MONTECAROTTO | domenica 8 marzo 2020

Teatro Comunale ore 18.00

Klang. Altri suoni, altri spazi

BLACK SEA DAHU

PORTO SANT’ELPIDIO | domenica 8 marzo 2020

Teatro delle Api ore 21.15

RICCARDO ROSSI

W LE DONNE!

di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio

regia Cristiano D’Alisera

RECANATI | domenica 8 marzo 2020

Teatro Persiani ore 17

La domenica al Persiani

ANFITEATRO

LA LINGUA BLU

SANT’ELPIDIO A MARE | domenica 8 marzo 2020

Palazzo Comunale Sala Consiliare ore 18

E tu splendi, invece

LA SCOPERTA DI NUOVI MONDI

convegno della dott.ssa Francesca Faedi

a cura di Scienza in Contrada

SENIGALLIA | domenica 8 marzo 2020

Cine-teatro La Fenice ore 17

E.SPERIMENTI GDO DANCE COMPANY

HOPERA

coreografie di Mattia de Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti

TOLENTINO | domenica 8 marzo 2020

Teatro Vaccaj ore 17

A teatro con mamma e papà

COMPAGNIA TEATRO VERDE

SCUOLA DI MAGIA

