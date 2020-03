ANCONA – “Rotte confermate e trasferimenti passeggeri regolari all’Aeroporto delle Marche “Sanzio” nonostante l’emergenza Coronavirus”. Lo comunica Aerdorica.

“I vettori sono tutti attivi su Londra Stanstead e Bruxelles/Charleroy con Ryair, Londra Gatwick con Easyjet, Palermo e Catania con Volotea, Monaco di Baviera con Lufthansa e Tirana con BluPanorama. Salta il terzo volo per Monaco; verso la città tedesca ci sono già due voli giornalieri attivi assicurati da Lufthansa che ha disdetto per marzo il terzo volo (periodico e non quotidiano) – aggiunge Aerdorica – Confermate le nuove rotte: la prima per Parigi dal 3 aprile con Transavia compagnia low-cost di Air France/Klm. Il volo che atterra all’aeroporto Parigi Orly è in calendario per tutta la prossima estate. Confermata anche la nuova rotta per Olbia. Si parte il 3 giugno con Volotea che già assicura le rotte con la Sicilia”.

Nello scalo tre corsie di controllo per la temperatura corporea e dispenser per la distribuzione dei disinfettanti. Agli operatori fornite mascherine protettive.

