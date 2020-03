Notevole aumento dei tamponi positivi, quasi trenta casi in poche ore. Presto ulteriori aggiornamenti.

ANCONA – Aumenta il numero dei contagiati positivi nella Regione Marche. Poco fa il Gores ha aggiornato il numero dei tamponi risultati positivi: sono ben 124, rispetto ai 97 comunicati ieri sera.

Il Gores ha comunicato questa mattina che sono 124 i tamponi risultati positivi al Coronavirus nelle Marche, su un totale di 413 effettuati.

I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 100, nella provincia di Ancona sono 19, nella provincia di Macerata sono 2 e nella provincia di Fermo sono 3.

E’ attualmente in aggiornamento il numero dei ricoverati in terapia intensiva. 61 pazienti sono ricoverati nei reparti di malattie infettive. 19 sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 704, di cui 643 asintomatici e 61 sintomatici.

