ASCOLI PICENO – In applicazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata del 4 marzo “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, tutti gli spettacoli programmati da Amat nei teatri delle Marche fino al 3 aprile sono sospesi.

Gli uffici stanno lavorando alla riprogrammazione delle date. Aggiornamenti, recuperi degli spettacoli e/o procedure di rimborso dei biglietti per i titoli cancellati saranno comunicati quanto prima attraverso i canali Amat e riportati in evidenza sul sito www.amatmarche.net. e indicati in rosso nelle pagine delle singole stagioni.

Di seguito il calendario degli spettacoli movimentati fino al 3 aprile, con l’indicazione delle eventuali nuove date:

giovedì 5 marzo 2020

– Ascoli Piceno,Ascoli Musiche: PERCORSI MUSICALI DEL XX SECOLO >> sospeso

– Grottammare: LE TRE VECCHIE (Teatro Cast) >> sospeso

– Urbino: L’ABISSO (Davide Enia) >> sospeso

venerdì 6 marzo 2020

– Ascoli Piceno: Ascoli Musiche/TRACE ELEMENTS (Di Sabatino/Dipiazza/ Schmitt) >> sospeso

– Macerata Feltria: UN GRANDE GRIDO D’AMORE (Barbara De Rossi, Francesco Branchetti) >> sospeso

– Ostra: L’ABISSO (Davide Enia) >> sospeso

– Pergola: NON È VERO MA CI CREDO (Enzo Decaro/Leo Muscato) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare: BUNGARO >> sospeso

sabato 7 marzo 2020

– Matelica: ROMEO E GIULIETTA. L’AMORE È SALTIMBANCO (Stivalaccio Teatro) >> rinviato a sabato 25 aprile

– Mondavio: L’OSPITE (Ciro Masella, Aleksandros Memetaj) >> sospeso

– Porto San Giorgio, Stottopassaggi: LA CHIAVE DELL’ASCENSORE (Florian Metateatro) >> sospeso

– San Costanzo: TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA (Giulia Pont) >> rinviato a domenica 19 aprile

– Sant’Elpidio a Mare, E tu splendi, invece: ROSADIGITALE e BELLO MONDO (Mariangela Gualtieri) >> sospeso

domenica 8 marzo 2020

– Cagli: I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE (Fratelli Caproni) >> rinviato a domenica 3 maggio

– Chiaravalle: BELLO MONDO (Mariangela Gualtieri) >> sospeso

– Gradara: DALLA DONNA OGGETTO ALL’OGGETTO DONNA (Michele Gianni) >> rinviato a martedì 5 aprile

– Mondavio: L’OSPITE (Ciro Masella, Aleksandros Memetaj) >> sospeso

– Montecarotto: BLACK SEA DAHU >> sospeso

– Porto Sant’Elpidio: W LE DONNE! (Riccardo Rossi) >> rinviato a lunedì 27 aprile

– Recanati: LA LINGUA BLU (Anfiteatro) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare, E tu splendi, invece: LA SCOPERTA DI NUOVI MONDI (Francesca Faedi, astrofisica) >> sospeso

– Senigallia: HOPERA (E.Sperimenti Gdo Dance Company) >> rinviato a venerdì 24 aprile

– Tolentino: SCUOLA DI MAGIA (Compagnia Teatro Verde) >> sospeso

lunedì 9 marzo 2020

– Ascoli Piceno, Ascoli Musiche: GIULIO DE PADOVA >> sospeso

martedì 10 marzo 2020

– Fermo: NATI SOTTO CONTRARIA STELLA (Ale & Franz) >> sospeso

mercoledì 11 marzo 2020

– Fermo: NATI SOTTO CONTRARIA STELLA (Ale & Franz) >> sospeso

– Montemarciano: PRIMO MIRACOLO DI GESÙ BAMBINO (Matthias Martelli) >> sospeso

– Tolentino: SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE (VicoQuartoMazzini) >> sospeso

giovedì 12 marzo 2020

– Ascoli Piceno: Ascoli Musiche/FORM, PROGETTO MAHLER >> sospeso

venerdì 13 marzo 2020

– Ancona, Cinematica: LYRA PRAMUK >> annullato

– Arcevia: LA TESTA SOTT’ACQUA (NUOVO TEATRO SANITÀ) >> sospeso

– Ascoli Piceno, Ascoli Musiche/SOLO CLARA. Clara Wiek-Schumann (Longo, Agostinelli, Stella) e SIMONE RUBINO-ENRICO DINDO >> sospeso

– Fano: MINE VAGANTI (Muselli, Marchesi, Pannofino/Ozpetek) >> sospeso

– Mombaroccio: VITTORIO. RESTIAMO UMANI (Gianluca Foglia “Fogliazza”) >> sospeso

sabato 14 marzo 2020

– Ascoli Piceno: ALLE 5 DA ME (Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero) >> sospeso

– Civitanova Marche: LA TERRA TREMANO (Giorgio Felicetti) >> sospeso

– Fano: MINE VAGANTI (Muselli, Marchesi, Pannofino/Ozpetek) >> sospeso

– Maiolati Spontini: MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW >> sospeso

– Pesaro: GLOCAL SOUND / GIOVANE MUSICA D’AUTORE IN CIRCUITO (Lylai Feat. Laura Vasari + Nularse + Violet Anatomy) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare, E tu splendi, invece: EMILY, IL GIARDINO NELLA MENTE (Isadora Angelini /Teatro Patalò) >> sospeso

domenica 15 marzo 2020

Ascoli Piceno: ALLE 5 DA ME (Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero) >> sospeso

Fabriano: NIGHT GARDEN (Evolution Dance Theater) >> sospeso

Fano: MINE VAGANTI (Muselli, Marchesi, Pannofino/Ozpetek) >> sospeso

Macerata: NINO. DON GIOVANNI, LO SCAPESTRATO BAMBINO >> sospeso

Mercatello Sul Metauro: IL LUPO E I SETTE CAPRETTI (Teatrino Dell’erba Matta) >> sospeso

Mondavio: UN TRENO DI PERCHÉ (Accademia Perduta Romagna Teatri) >> sospeso

martedì 17 marzo 2020

– Sant’Elpidio a Mare: OTELLO DALLA PARTE DI CASSIO (Alessandro Preziosi) >> sospeso

– Urbino: FORM/JEVGĒNIJS ČEPOVECKIS – NUOVI TALENTI – BEETHOVEN 250 >> sospeso

giovedì 19 marzo 2020

– Camerino: QUALCHE ESTATE FA. VITA, POESIA E MUSICA DI FRANCO CALIFANO (Claudia Gerini & Solis String Quartet) >> rinviato a sabato 25 aprile

– Grottammare: IF NOT NOW, NEVER! (Loris Petrillo/Hunt Compagnia di Danza Contemporanea) >> sospeso

– Macerata: MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA (Gaia Saitta/Giorgio Barberio Corsetti) >> sospeso

venerdì 20 marzo 2020

– Ascoli Piceno, Ascoli Musiche: ROBERTO CECCHETTO HUMANITY feat. LOUEKE/PATERNESI >> sospeso

– Macerata: MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA (Gaia Saitta/Giorgio Barberio Corsetti) >> sospeso

– Pesaro: RADIO CLANDESTINA.20 ANNI (Ascanio Celestini) >> sospeso

– Porto Sant’Elpidio: CASSANDRA. O DEL TEMPO DIVORATO (Elisabetta Pozzi) >> sospeso

sabato 21 marzo 2020

– Corinaldo: MAURIZIO IV (Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia) >> sospeso

– Fabriano: ORCHESTRA RAFFAELLO – RIGOLETTO >> rinviato a sabato 28 novembre

– Gradara: LE IPOTETICHE SCRITTURE (Stefania Riva) >> sospeso

– Jesi: MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA (Gaia Saitta/Giorgio Barberio Corsetti) >> sospeso

– Mondavio LOVE IS IN THE AIR (Andrea Farnetani) >> sospeso

– Montemarciano: RADIO CLANDESTINA.20 ANNI (Ascanio Celestini) >> sospeso

– Pesaro: EUREKA (Kataklò) >> sospeso

– Porto San Giorgio, Sotto_Passaggi: FRICHIGNO (Pierluigi Bevilacqua) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare: D LA PRINCIPESSA DIANA E LA PALPEBRA DI DIO (Paola Giorgi) >> sospeso

domenica 22 marzo 2020

– Apecchio L’ONIRONAUTA (Filippo Brunetti) >> sospeso

– Ascoli Piceno: MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA (Gaia Saitta/Giorgio Barberio Corsetti) >> sospeso

– Fabriano: CENERENTOLA (Ranciaverdeblu) >> sospeso

– Fano: GINEVRA DI MARCO, CRISTINA DONÀ/COSÌ VICINE>> sospeso

– Mondavio LOVE IS IN THE AIR (Andrea Farnetani) >> sospeso

– Pesaro: FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI ENSEMBLE/MOZART E BEETHOVEN >> sospeso

– Recanati IL GRANDE GIOCO (ATGTP) >> sospeso

– Vallefoglia IL RE TUTTO CANCELLA (Teatroperdavvero) >> sospeso

lunedì 23 marzo 2020

– Maiolati Spontini, Hemingway Night: STAND UP COMEDIAN (Giorgio Montanini) >> sospeso

– Urbino: PAOLO BORSELLINO. ESSENDO STATO (Ruggero Cappuccio) >> sospeso

martedì 24 marzo 2020

– Fermo: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

mercoledì 25 marzo 2020

– Fermo: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

giovedì 26 marzo 2020

– Mondavio, Klang: CANARIE >> sospeso

– Pesaro: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

– Porto San Giorgio: MAURIZIO IV (Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia) >> sospeso

venerdì 27 marzo 2020

– Pesaro, Klang: LISA MORGENSTERN >> sospeso

– Pesaro: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

– San Lorenzo in Campo: A TEMPO D’OPERA. IL GUSTO DEL MELODRAMMA. LA FAVOLA DEL FLAUTO MAGICO >> sospeso

– Tolentino: MAURIZIO IV (Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia) >> sospeso

– Chiaravalle: PLATONOV (Alessandro Marinelli/Teatro Cast) >> sospeso

sabato 28 marzo 2020

– Montefano, Klang: MATT ELLIOTT >> sospeso

– Osimo: INDACO E GLI ILLUSIONISTI DELLA DANZA (RBR Dance Company) >> sospeso

– Pesaro: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare, E tu splendi, invece: EDITH: LA MELANCOLIE, L’AMOUR, LA VIE (Vox Artis) >> sospeso

– Urbania: IO (Antonio Rezza) >> sospeso

domenica 29 marzo 2020

– Matelica: PIERMARINI. CHI ERA COSTUI (Ruvido Teatro) >> sospeso

– Pesaro: UN NEMICO DEL POPOLO (Massimo Popolizio, Maria Paiato) >> sospeso

– Sant’Angelo in Vado: CATTIVINI (Kosmocomico Teatro) >> sospeso

– Tolentino IL GATTO CON GLI STIVALI (Compagnia Teatro Verde) >> sospeso

martedì 30 marzo

– Osimo, ØScene: FRATTALI, FRATTAGLIE, FREESTYLE workshop con Napo (Uochi Toki) e Giacomo Lilliù >> sospeso

mercoledì 1 aprile 2020

– Camerino: GAGMEN (Lillo & Greg) >> sospeso

– Porto Sant’Elpidio, LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA (Oblivion) >> sospeso

giovedì 2 aprile 2020

– Civitanova Marche, TRAVIATA (Monica Casadei/Artemis Danza) >> sospeso

– Corinaldo, LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA (Oblivion) >> sospeso

– Fermo, GHOST IL MUSICAL (Show Bees) >> sospeso

– Macerata Feltria: A TEMPO D’OPERA. IL GUSTO DEL MELODRAMMA. LE AVVENTURE DI DON GIOVANNI >> sospeso

– Pesaro: MATTHEW LEE ROCK’N’LOVE TOUR 2020 >> sospeso

– San Severino Marche NON È VERO MA CI CREDO (Enzo Decaro) >> sospeso

venerdì 3 aprile 2020

– Ascoli Piceno, Ascoli Musiche: EMILIANO D’AURIA QUARTET feat. LUCA AQUINO >> sospeso

– Fano: OPEN (Daniel Ezralow) >> annullato e sostituito con “NIGHT GARDEN ( Evolution Dance Theatre) nei giorni lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio.

– Jesi, NON È VERO MA CI CREDO (Enzo Decaro) >> sospeso

– Osimo, Ø Scene: PANICO DA FOGLIO BIANCO (Napo [Uochi Toki]) >> sospeso

– Pergola: OTELLO (Michele Pagliaroni/Compagnie Romantica) >> sospeso

– Sant’Elpidio a Mare: LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE (Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli) >> sospeso

