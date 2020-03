OFFIDA – A seguito dell’annuncio della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della firma del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, il Comune di Offida si è attivato per mettere in atto delle misure su servizi per l’infanzia e cultura.

“Nel rispetto delle recenti disposizioni governative emanate per contenere il Covid-19 – commenta l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali Isabella Bosano – come la chiusura dei servizi per l’infanzia fino al 15 marzo e la sospensione di tutte le attività, manifestazioni e spettacoli, fino al 3 aprile, ci stiamo muovendo per provare a ridurre i disagi dei nostri cittadini”.

Se per quanto riguarda la Cultura, il Comune ha prontamente comunicato alle associazioni che lavorano sul territorio della sospensione di tutte le attività che comportino affollamento di persone, l’Ufficio Cultura resta in attesa di conoscere le prossime disposizione per definire velocemente le nuove date.

In riferimento alla chiusura dell’asilo nido Baia di Peter Pan, del servizio integrativo attivo presso la scuola dell’infanzia e della Sezione Primavera, gestita da Giocamondo, la Giunta Comunale ha deliberato, nella seduta del 5 marzo, una misura straordinaria definendo riduzioni delle tariffe sulle rette mensili che saranno operative per tutto il periodo emergenziale.

“È chiaro – commenta il Sindaco Luigi Massa – che dovremmo impegnarci tutti insieme per superare questo periodo di emergenza. La cosa richiederà dei piccoli sacrifici per la sospensione delle tante attività culturali che sarebbero state in programma nelle prossime settimane. Nell’attesa che si ritorni alla normalità, il Comune di Offida garantirà una riduzione sulla retta scolastica, per essere vicino alle famiglie che si trovano in questi giorni a dover gestire dei minori”.

Ecco l’elenco delle manifestazioni sospese:

– 7-8 marzo Semifinali Festival dell’Adriatico – Teatro Serpente Aureo

– 14 marzo – La notte delle M’rett – Teatro Serpente Aureo

– 20 marzo – “Scene da matrimoni” regia di Stefano Marcucci – Teatro Serpente Aureo

-21 marzo – Fabio Concato in concerto – Enoteca Regionale

– 22 marzo – Rassegna teatro per ragazzi – Teatro Serpente Aureo

– 27 marzo – La giornata dei Giusti – Teatro Serpente Aureo

– 28-29 marzo Finali Festival dell’Adriatico – Teatro Serpente Aureo

