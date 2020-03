I titoli non rimborsati non saranno validi per la gara di recupero.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica che, a causa di problemi tecnici di TicketOne, i rimborsi dei biglietti per Ascoli-Cremonese acquistati al centro commerciale “Al Battente”, Oasi, inizieranno da lunedì 9 marzo.

Per chi ha acquistato il biglietto in altro punto vendita o online. I titoli non rimborsati non saranno validi per la gara di recupero.

Per richiedere il rimborso nei punti vendita e nello store è necessario riconsegnare il biglietto acquistato, senza il quale il rimborso non potrà essere effettuato.

I titoli acquistati sul web/call center saranno rimborsati automaticamente da TicketOne, con restituzione dell’importo del biglietto direttamente sulla carta di credito dell’acquirente, con visibilità del rimborso indicativamente di 15 gg lavorativi.

I titoli acquistati sui punti vendita TicketOne saranno rimborsati direttamente dal punto vendita di acquisto del biglietto, quindi bisognerà recarsi ESCLUSIVAMENTE presso il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto.

I titoli acquistati presso lo Store dell’Ascoli Calcio saranno rimborsati ESCLUSIVAMENTE dallo Store.

