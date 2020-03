CASTORANO – Incidente stradale alle prime ore del 7 marzo.

Un’auto si è ribaltata vicino Castorano intorno alle 3 per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli.

A bordo una persona, rimasta ferita e soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un sinistro autonomo.

