ORE 13:30 Si registrano due nuovi decessi nelle Marche: uno a Marche Nord (un uomo settantottenne con pluripatologie) e uno all’ospedale regionale di Torrette (un uomo di 59 anni con pluripatologie pregresse).

Il numero totale dei decessi per coronavirus sale a 6 nelle Marche.

ORE 13 Nelle Marche c’e’ un quinto decesso e una brusca impennata del numero dei pazienti affetti da Coronavirus ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli 8 ospedali direttamente coinvolti nell’emergenza. Alle 10 di questa mattina era 34, rispetto ai 20 di ieri: in 15 sono ricoverati a Pesaro, 7 a Fano, 4 a Fermo, 3 ad Ancona, 2 a Jesi e uno a San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Urbino. Sono invece 91 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (ieri erano 73) e 70 (ieri 62) coloro che sono in isolamento domiciliare. I test risultati positivi hanno toccato quota 200, 123 dei quali confermati anche dall’Iss, mentre 593 sono risultati negativi. Nella regione sono cresciuti anche i casi in isolamento domiciliare: nelle ultime 24 ore sono passati da 981 a 1.230: 1.119 risultano asintomatici e 111 con sintomi. Lo comunica la Regione Marche, nell’aggiornamento sulla situazione data alle ore 10 sull’evoluzione dell’infezione da Coronavirus. Lazio: Zingaretti (Pd) è risultato positivo al Covid-19. “Sto in isolamento domiciliare ma sto bene”.

Ben 152 casi nel Pesarese, 13 in Ancona, 7 a Macerata, 3 a Fermo, zero nel Piceno

5 i decessi registrati, 34 in terapia intensiva, 91 in terapia non intensiva, 70 in isolamento domiciliare.

ORE 10 In giornata si decidono nuove zone rosse in Lombardia. Possibile anche l’estrema soluzione appoggiata dal governatore Fontana: chiudere l’intera regione.

ORE 9:30 Nella mattinata del 7 marzo nuovi dati inerenti al Covid-19 in Regione.

L’aggiornamento del Gores indica un totale di 202 tamponi positivi sul totale dei 796 testati dalla Sod Virologia dell’ospedale di Torrette.

Nel corso della giornata saranno forniti ulteriori aggiornamenti.

