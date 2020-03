ASCOLI PICENO – Patron Pulcinelli è in città a colloquio in questo momento con la dirigenza per definire il futuro della squadra dopo l’ennesimo risultato negativo.

Nel pomeriggio di oggi 9 marzo, il patron è stato al campo di allenamento, e ha incontrato la squadra, ha fatto colloqui individuali e uno di gruppo. Probabilmente l’esperienza di mister Stellone ad Ascoli è agli sgoccioli, candidato numero uno per guidare i bianconeri è lo spagnolo Abascal, tecnico della Primavera che ha diretto la prima squadra dopo l’esonero di Paolo Zanetti, vincendo per 3 a 0 contro il Livorno.

Zanetti ancora sotto contratto è in lizza per tornare alla guida ma probabilmente la dirigenza si sta dirottando verso il giovanissimo tecnico che guida la classifica di Primavera 2 con i baby bianconeri.

