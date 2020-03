TUTTE LE PRESCRIZIONI BAR-RISTORANTI

ITALIA ZONA ROSSA, LE PAROLE DI CONTE (VIDEO)

TUTTE LE INFO DEL 9 MARZO E GIORNI PRECEDENTI

ORE 12 I SINDACI DELLE AREE TERREMOTATE CHIEDONO PROROGA CAS

ORE 11 Aggiornamento delle ore 10: Il Gores ha comunicato questa mattina i dati relativi alla situazione Coronavirus nella regione. Salgono a 394 i tamponi positivi e a 13 i deceduti. L’ultimo decesso è a Marche Nord: un paziente uomo di 94 anni.

I casi sono così ripartiti: 296 a Pesaro, 81 ad Ancona, 11 a Macerata, 6 a Fermo, nessuno nel Piceno.

1437 i test effettuati, 394 positivi, 1043 negativi. 54 ricoverati in Terapia Intensiva, 156 in Terapia non intensiva per un totale di 210 ricoverati. 171 in isolamento domiciliare, 13 deceduti.

Ci sono 1744 casi di isolamento domiciliare, di cui 203 sintomatici (presentano stati febbrili o raffreddore ma non c’è sicurezza sia infezione coronavirus) concentrati quasi tutti nel Pesarese, 163, poi Macerata 18, Ancona, 15, Fermo 5, Ascoli 2.

ORE 11 Protesta dipendenti Picenambiente

ORE 11 REPORTAGE FOTO-VIDEO DA SAN BENEDETTO E GROTTAMMARE

ORE 10:20 ALLA URGENTE ATTENZIONE DEI SINDACI DELLE MARCHE La Cabina di Regia per le attività dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, riunitasi nella serata di ieri, su proposta dell’Anci Marche, ha deciso che verranno emanate indicazioni di applicazione dei provvedimenti sul Coronavirus uniformi .

Al fine di facilitare la comprensione da parte degli amministratori e dei cittadini delle suddette norme si chiede la massima attenzione a quanto verrà inviato dalla Regione Marche con conseguente applicazione omogenea.

Anci

